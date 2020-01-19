Триполи, , 15:14 — REGNUM Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж выразил сомнение в том, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар настроен на мирное разрешение конфликта, об этом 19 января сообщает немецкое агентство DPA.

«Большой опыт позволяет нам сомневаться в серьезности намерений другой стороны. Все знают, что он (Хафтар) стремится к власти любой ценой», — подчеркнул Саррадж в интервью изданию.

В качестве аргумента в поддержку своего мнения глава ПНС привел тот факт, что Хафтар отказался подписать соглашение о прекращении огня в Москве, несмотря на то, что знал о предлагаемых условиях.

Напомним, в настоящее время Ливия расколота на несколько сражающихся между собой анклавов. Наиболее крупные из них ПНС и ЛНА.

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