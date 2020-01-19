Киев, , 09:01 — REGNUM Командир национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан встретился со своим канадским коллегой командиром сухопутных войск Канады генерал-лейтенантом Уэйном Эйром, сообщили 18 января в пресс-службе национальной гвардии Украины.

Во время встречи командованием вооруженных сил государств обсуждались направления сотрудничества между вооруженными силами. Украинская сторона в ходе встречи заинтересовалась вопросами сотрудничества с объединенной оперативной тактической группой вооруженных сил Канады (операция «UNIFIER»). В рамках программы предусматривается подготовка подразделений разведки, специального назначения, снайперов, саперов, боевых медиков.

Пресс-служба НГУ, также сообщает, что национальная гвардия будет вместе с канадскими коллегами »работать над совершенствованием системы военного образования в соответствии со стандартами НАТО».

«Канадские военные также планируют способствовать в подготовке офицеров штаба, помогать развивать направления гражданско-военного сотрудничества, гендерных вопросов, медицины, изучение иностранных языков», — сообщает пресс-служба национальной гвардии.

Предусматривается, что в текущем году представители вооруженных сил Канады продолжат осуществлять подготовку в международном центре национальной гвардии Украины (расположен в селе Старое).

В данный момент на Украине пребывают около 200 представителей вооруженных сил Канады в рамках ротации, состав которых меняется каждые полгода. Сообщается также, что правительство Канады продлило пребывание операции «UNIFIER» на Украине до весны 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, разведка Народной Милиции Луганской Народной Республики сообщала о прибытии в зону проведения карательной операции на украинские позиции пятнадцати граждан Канады, которые являются представителями частных военных компаний. Цель прибытия военных — обучение украинских боевиков минно-взрывному делу и подготовка снайперов.

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