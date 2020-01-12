Луганск, , 15:37 — REGNUM На позиции вооруженных сил Украины 10 января в зону проведения карательной операции прибыли пятнадцать граждан Канады, которые являются членами одной из частных военных компаний, сообщил 12 января офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Прибытие представителей ЧВК было зафиксировано в населенном пункте Станица Луганская и по имеющимся данным, в их задачу входит обучение боевиков 46 бригады минно-взрывному делу и снайперской подготовке.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 6 января, разведка НМ фиксировала прибытие четырех пар снайперов в 59-ю бригаду ВСУ. Также накануне, в докладе представителя НМ от 11 января сообщалось, что с 10 января в районе позиций украинских боевиков работают сотрудники украинских средств массовой информации, в частности, с телеканалов «1+1», «5 канала».

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