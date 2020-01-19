Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Бывший вице-президента США Джозеф Байден, являющийся кандидатом в президенты от Демократической партии США, обвинил своего соперника по политическому лагерю кандидата в президента Берни Сандерса во лжи, сообщает 19 января Reuters.

По словам Байдена, выпустивший накануне разоблачительное видео Сандерс намеренно пытается очернить его. Как следует из видеоролика, Байден считает необходимым сократить социальное обеспечение в США и передать в частные руки государственную программу выхода на пенсию и программу поддержки инвалидов.

«Это просто ложь, это видео ложь, — сказал Байден. — Я ожидаю, что его представитель выйдет и откажется от нее, но они еще не сделали этого».

Однако в ответ не только не последовало признания в недостоверности ролика, но и напротив представитель Сандерса Файз Шакин усилил напор: «Байдена не только подталкивают к сокращению социального обеспечения — он несколько раз гордо хвастается этим».

Напомним, предварительный отбор кандидатов в президенты США, праймериз, начнется в феврале.