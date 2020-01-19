Брюссель, , 07:18 — REGNUM 185 участников протестной акции, озабоченных выбросами углекислого газа в атмосферу, задержала полиция на проходящем в Брюсселе автосалоне, сообщает 19 января Reuters.

По мнению протестующих, суммарные выбросы диоксида углерода автомобильной промышленности вызывает изменения климата.

Один из участников протеста Кристоф Мейерханс заявил о том, что автомобильные компании говорят «много лжи, чтобы продавать больше автомобилей». Еще один протестующий, с лицом, измазанным черной краской, скандировал лозунг «Shell убивает», имея ввиду нефтяную компанию Royal Dutch Shell.

Все протестующие были задержаны полицией, а район оцеплен.

Позже еще одна группа протестующих изобразила умирающих у входа в автосалон. «Умирающие» также были оперативно задержаны полицией и не оказали сопротивления.

Напомним, по мнению ряда экспертов, целью акций против изменения климата является не забота об окружающей среде, а сдерживание экономик конкурирующих стран, благодаря введению различных ограничительных мер, декларируемой целью которых является уменьшение выбросов СО2, либо различные денежные компенсации.