Бухарест, , 12:35 — REGNUM Госсекретарем Департамента по отношениям с Молдавией в румынском правительстве назначена зампредседателя молдавской Партии национального единства Анна Гуцу, известная своими крайне русофобскими и румыноунионистскими взглядами. Как передает ИА REGNUM, указ о назначении Гуцу подписал премьер-министр Румынии Людовик Орбан.

Европарламентарий Еуджен Томак, который ранее курировал отношения с «зарубежными румынами», заявил, что назначение Гуцу на этот пост — «важный сигнал, который наша страна шлет румынам с другого берега Прута».

Гуцу ранее была членом Либеральной партии Молдавии (ЛПМ), которую возглавлял Михай Гимпу, потом, поучаствовав в расколе ЛПМ, перешла в Либерально-реформаторскую партию и наконец — в Партию национального единства. При этом она известна своими ксенофобскими высказываниями в отношении русского населения Молдавии.

Как и у большинства политиков Молдавии, у Гуцу помимо молдавского есть и румынское гражданство.