Сухум, , 15:48 — REGNUM Изменения в закон о выборах президента Абхазии решили внести члены парламента республики. Об этом 16 января рассказал спикер парламента Валерий Кварчия, сообщает ТАСС.

Председатель парламента рассказал, что поправки планируется сделать до президентских выборов, которые назначены на 22 марта. Он отметил, что необходимость внести изменения вызваны решением Верхновного суда, который отменил выборы главы республики, которые прошли в сентябре 2020 года.

«Речь идет о статье 19 «Повторное голосование», где мы сильно споткнулись. Будем уточнять, как считать голоса избирателей при повторном голосовании», — сказал Кварчия.

Он добавил, что пока обсуждается только это изменение.

Как передавало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии в 2020 году проходили в два тура. Во втором победил Рауль Хаджимба. Его проигравший соперник Алхас Квициниа, представлявший на выборах оппозицию, оспорил результаты голосования в суде и 10 января результаты выборов были отменены, а после этого Хаджимба, уже заступивший на пост главы республики, подал в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии могут перенести сроки проведения выборов в органы самоуправления