Москва, , 01:39 — REGNUM Положения конституции США часто расходятся с американской действительностью, заявила 18 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В своей публикации она прокомментировала высказывание главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что в американской Конституции якобы «просто записано, что международное право — это дело десятое, и они так к нему и на практике относятся».

На самом деле, объяснила Захарова, в Конституции США, законах и судебных решениях содержатся положения, которые ограничивают действие международного законодательства на территории Соединённых Штатов. В качестве примеров она привела параграф из основного закона и ряда других нормативных актов.

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