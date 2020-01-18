Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана рассматривалась американскими властями. Об этом 17 января в эфире Hugh Hewitt Radio Show заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Как отметил Помпео, этот вопрос прорабатывался для того, чтобы не допустить появления в иранской республике ядерного оружия. По его словам, американский президент Дональд Трамп ранее заверил, что Иран «никогда не сможет получить ядерное оружие». В ответ иранские власти заявляли, что не стремятся обладать этим оружием. Госсекретарь добавил, что США намерены поддерживать данные заявления и гарантировать их выполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Майкл Помпео заявил, что командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был ликвидирован за то, что планировал нанести вред США.

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