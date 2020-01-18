Кишинёв, , 00:25 — REGNUM Президенты Молдавии Игорь Додон и Приднестровья Вадим Красносельский обсудили 17 января по телефону ситуацию, сложившуюся в связи с введением Кишиневом запрета на пересечение молдавско-украинской границы автотранспортом с приднестровскими номерными знаками и водителями с правами, выданными в Приднестровье. Как сообщили в пресс-службе президента ПМР, Красносельский заявил, что предпринятые Молдавией шаги нарушают права приднестровцев, передает ИА REGNUM.

Додон проинформировал президента ПМР о готовности отменить введенные ограничения. Президент Молдавии заверил, что соответствующее решение вступит в силу на следующей неделе, что исключит необходимость практической реализации приднестровской стороной ответных мер, о которых было заявлено.

Сам Додон сообщил, что вместе с Красносельским они договорились найти выход из создавшейся ситуации. «Мы договорились поручить профильным учреждениям найти срочное решение во избежание кризиса. Граждане, проживающие на обоих берегах Днестра, не должны пострадать из-за этого, и в результате диалога между Кишиневом и Тирасполем все сложные ситуации и вопросы будут решены», — сообщил Додон.

Отметим, что Додон в период транспортной «войны» находится с визитом в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, c 10 января Молдавия в одностороннем порядке запретила автотранспорту с приднестровскими номерами передвигаться через пограничные пункты пропуска. Приднестровье 17 января объявило о введении ответных ограничений для автомобилей с молдавской регистрацией на пересечение государственной границы ПМР и Украины. Ограничения вступят в силу 24 января, если Молдавия не откажется от введенного ранее запрета.

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