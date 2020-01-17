Москва, , 17:19 — REGNUM Новых членов правительства РФ будут подбирать по эффективности, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 17 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Главная причина замены правительства — это неисполнение национальных проектов, — сказал Мухин. — Вернее, недостаточный уровень интенсивности их исполнения. Президент тонко настроил сейчас исполнительную вертикаль и продолжает её настраивать. Он сказал, что будет беседовать с каждым из членов прежнего правительства. На предмет того, будет ли он исполнять свои обязанности в следующем правительстве. То, что мы сейчас видим, это демонстрация преемственности двух кабинетов. Параллельно идёт работа специальной группы по изменениям в Конституции. Это вызывает очень дикое удивление и интерес у наших западных партнёров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал действующему председателю правительства Михаилу Мишустину достижения максимальных успехов в выполнении поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию задач.