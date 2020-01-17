Москва, 17 января 2020, 16:25 — REGNUM Готовность снова приехать в Москву на переговоры по Ливии выразил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
В своём письме, которое Хафтар направил 17 января российскому президенту Владимиру Путину, глава ЛНА написал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хафтар направил Путину письмо с благодарностью за проведение в Москве межливийских мирных переговоров, которые состоялись в российской столице 13 января 2020 г.
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