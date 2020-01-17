Новосибирск, , 14:54 — REGNUM Традиционное президентское послание Федеральному собранию 2020 года имеет поистине реформаторский характер, считает старший преподаватель кафедры статистики Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Елена Макаридина.

«Опуская неожиданные, хотя и ожидаемые изменения в сфере государственного политического устройства, хочется отметить, что наибольший интерес вызвали предложения президента по демографической поддержке. Значимость этого вопроса уже была подчеркнута Владимиром Путиным в майских указах — 2018, для преодоления демографических угроз предназначен один из пяти национальных проектов. Но статистика последних лет показывает усугубление проблем: рождаемость падает, смертность в трудоспособных возрастах практически не снижается, мероприятия миграционной политики зачастую оказывают разнонаправленный эффект. Кроме того, продолжается падение реальных доходов населения (заявленный рост в течение трёх кварталов 2019 года на уровне менее 1% соответствует допускаемой статистической погрешности), подтверждаемое снижением потребительского спроса. Все это полагаем, и сподвигло президента на столь обширный пакет мер материальной поддержки», — предполагает эксперт.

Вопрос, по мнению Макаридиной, в том, насколько стимулирующими окажутся предложенные меры. Эксперт отмечает, что программа материнского капитала, действующая с 2007 года, в действительности не показала сколь-нибудь существенного положительного эффекта. Самое заметное — сокращение периода между рождением детей; в то же время, за прошедший период ещё больше сдвинулся средний возраст матери в момент рождения первенца: в 2007 он около 23 лет, сейчас — около 27 лет, что не позволяет рассчитывать на рост числа рождений в целом.

Елена Макаридина «Увеличение рождаемости в результате программы материнского капитала наиболее ярко продемонстрировали национальные республики Северного Кавказа; в Сибирском федеральном округе — Тува. Но здесь и ранее были самые высокие показатели среди российских субъектов. Фактически большее влияние на рождаемость оказывают половозрастная структура населения, экономические, социальные и этнокультурные факторы. Поэтому не стоит слишком надеяться на то, что «все сразу побегут и родят». Безусловно, предложенный пакет — есть действенное расширение социального обеспечения. Для семей нуждающихся, находящихся за чертой бедности. Как следствие, улучшится структура населения по уровню доходов: снизится доля малообеспеченных групп. Но что выигрывают остальные? Именно в этом контексте мы слышим упреки в сознательно планируемой «маргинализации» населения. Наконец, надо понимать самый важный вопрос: где возьмём деньги? Озвучен действительно дорогостоящий пакет мероприятий. Самый очевидный выход: жесткая политика обеления экономики и дальнейшее совершенствование системы налогового администрирования. Резюмируя, понимаем, что существенное изменение демографической ситуации маловероятно, вместе с тем, предложенные меры позволят малообеспеченным семьям чувствовать себя более защищённо».

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