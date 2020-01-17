Новосибирск, 17 января 2020, 14:54 — REGNUM Традиционное президентское послание Федеральному собранию 2020 года имеет поистине реформаторский характер, считает старший преподаватель кафедры статистики Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Елена Макаридина.
«Опуская неожиданные, хотя и ожидаемые изменения в сфере государственного политического устройства, хочется отметить, что наибольший интерес вызвали предложения президента по демографической поддержке. Значимость этого вопроса уже была подчеркнута Владимиром Путиным в майских указах — 2018, для преодоления демографических угроз предназначен один из пяти национальных проектов. Но статистика последних лет показывает усугубление проблем: рождаемость падает, смертность в трудоспособных возрастах практически не снижается, мероприятия миграционной политики зачастую оказывают разнонаправленный эффект. Кроме того, продолжается падение реальных доходов населения (заявленный рост в течение трёх кварталов 2019 года на уровне менее 1% соответствует допускаемой статистической погрешности), подтверждаемое снижением потребительского спроса. Все это полагаем, и сподвигло президента на столь обширный пакет мер материальной поддержки», — предполагает эксперт.
Вопрос, по мнению Макаридиной, в том, насколько стимулирующими окажутся предложенные меры. Эксперт отмечает, что программа материнского капитала, действующая с 2007 года, в действительности не показала сколь-нибудь существенного положительного эффекта. Самое заметное — сокращение периода между рождением детей; в то же время, за прошедший период ещё больше сдвинулся средний возраст матери в момент рождения первенца: в 2007 он около 23 лет, сейчас — около 27 лет, что не позволяет рассчитывать на рост числа рождений в целом.
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