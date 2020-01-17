Нур-Султан, , 14:03 — REGNUM Интересы Казахстана в рамках международных арбитражных и судебных разбирательств были защищены на сумму $2 млрд. Об этом 17 января заявил заместитель министра юстиции республик Алмат Мадалиев на расширенной коллегии миниюста, сообщает издание «Курсив».

По его словам, интересы республики удалось защитить в рамках 26 дел. Кроме того, работа начата еще по четырем делам. «Истцы требовали взыскать с Казахстана два млрд долларов, им отказали», — отметил замминистра.

Мадалиев добавил, что юридические издержки оправдались. По его словам, на каждый потраченный доллар на юристов и консультантов интересы были защищен на $60.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Брюссельский суд первой инстанции признал арбитражное решение против Казахстана на сумму $540 млн в пользу молдавского бизнесмена Анатолия Стати. Решение суда о взыскании средств действует на территории Бельгии.

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