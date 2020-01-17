Вильнюс, , 13:37 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 17 января, во время своей рабочей поездки в литовский город Плунге зявил, что не оставит своих попыток убедить международное сообщество в «опасности» со стороны Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он пообещал поднимать этот вопрос на всех возможных международных мероприятиях, пока в ЕС не «осознают» опасность, исходящую от станции.

«Я не перестану и далее поднимать этот вопрос на высшем уровне, чтобы весь Евросоюз и его лидеры осознали, что строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы, и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза», — сказал Науседа.

При этом отказ Латвии и Эстонии солидаризироваться с позицией Литвы Науседа трактует, как «они ещё не совсем определились».