Вильнюс, 17 января 2020, 13:37 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 17 января, во время своей рабочей поездки в литовский город Плунге зявил, что не оставит своих попыток убедить международное сообщество в «опасности» со стороны Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он пообещал поднимать этот вопрос на всех возможных международных мероприятиях, пока в ЕС не «осознают» опасность, исходящую от станции.
При этом отказ Латвии и Эстонии солидаризироваться с позицией Литвы Науседа трактует, как «они ещё не совсем определились».