Джакарта, , 12:13 — REGNUM Министр координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохамад Махфуд заявил, что посол Китая в Индонезии признал, что нет никаких споров по поводу территориальных границ в водах Натуны, сообщает Kompas.

«Китай заявил, что с нами у него нет конфликта. Между КНР и Индонезией нет региональных споров. Посол Китая в Индонезии подтвердил это», — заявил Мохамад Махфуд.

Во время встречи с посол Китая в Индонезии Мохамад Махфуд отметил, что позиция правительства Индонезии в отношении акватории Натуны ясна, а именно, сохранить суверенитет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные корабли Индонезии прогнали иностранные суда из исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны вблизи острова Натуна.

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