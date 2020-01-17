Москва, , 11:46 — REGNUM И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров намерен принять участие в международной конференции по урегулированию в Сирии, которая состоится 19 января в Берлине. Он заявил об этом 17 января на конференции по итогам деятельности МИД РФ в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. главы российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 17 января заявил, что важными задачами для российской дипломатии в 2020 году станут усилия по недопущению милитаризации космоса и киберпространства.