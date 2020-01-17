Каховка, , 10:10 — REGNUM В Каховке Херсонской области планируют создать музей «монументальной пропаганды», заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 16 января в своём telegram-канале.

«Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти (УИНП) Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали, как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине!» — написал он.

Какие-либо подробности министр пообещал рассказать ближе к марту 2020 года.

Напомним, ранее Украинский институт национальной памяти потребовал снести памятник легендарной тачанке, построенный в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции и посвящённый событиям Гражданской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава УИНП заявил, что могила генерала Николая Ватутина, расположенная недалеко от здания Верховной рады, «декоммунизирована» не будет.

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