Киев, 23 декабря 2019, 14:16 — REGNUM Памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный недалеко от Верховной рады Украины, не подлежит декоммунизации, заявил новый глава Института национальной памяти Украины (УИНП) Антон Дробович 23 декабря на пресс-конференции, сообщил телеканал «Громадське».
Он рассказал, что фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию, а также, что процедура в отношении могил отличается от сноса обычных памятников.
Он также отметил, что на Украине нет родственников Ватутина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дробович рассказал о трёх шагах по декоммунизации Украины. В частности, пропагандисты намерены усилить информационное давление на школьников и студентов.
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