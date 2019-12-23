Киев, , 14:16 — REGNUM Памятник генералу Николаю Ватутину, расположенный недалеко от Верховной рады Украины, не подлежит декоммунизации, заявил новый глава Института национальной памяти Украины (УИНП) Антон Дробович 23 декабря на пресс-конференции, сообщил телеканал «Громадське».

Он рассказал, что фамилии Ватутина нет в списках на декоммунизацию, а также, что процедура в отношении могил отличается от сноса обычных памятников.

«Это не просто памятник Ватутину, это могила его. И в таких случаях процедура совсем другая. Не может быть демонтирован памятник, и так далее. Мы изучаем вопрос и возможную заинтересованность родственников, но прямо сейчас закон не предусматривает никаких действий в этом направлении», — сообщил Дробович.

Он также отметил, что на Украине нет родственников Ватутина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дробович рассказал о трёх шагах по декоммунизации Украины. В частности, пропагандисты намерены усилить информационное давление на школьников и студентов.

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