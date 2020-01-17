Москва, , 09:47 — REGNUM Украина давно не демонстрирует целостности своей дипломатии, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление представителя украинской стороны об условиях проведения выборов в Донбассе.

«У властей Украины как в известной шутке «каждый суслик агроном» и вся их цель бесцельный пиар.

Олифер — всего лишь пресс-секретарь Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию и её позиция не считается официальной, а вот вред нанести может большой.

Всё это рождает все большее недоверие в самопровозглашенных республиках Донбасса и отдаляет мир на их земле», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию Дарья Олифер заявила, что выборы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик могут быть проведены только после их перехода под контроль Киева.

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