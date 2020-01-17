Москва, 17 января 2020, 09:47 — REGNUM Украина давно не демонстрирует целостности своей дипломатии, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление представителя украинской стороны об условиях проведения выборов в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию Дарья Олифер заявила, что выборы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик могут быть проведены только после их перехода под контроль Киева.
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