Афины , , 09:03 — REGNUM Гражданин России Александр Винник, который арестован в Греции по запросу США, рассказал о пытках и психологическом воздействии на него в заключении. Об этом 17 января стало известно из заявления Винника, распространённом его адвокатами.

«Я подвергаюсь пыткам и психологической войне, чтобы сломать меня. Они не позволяют мне подышать свежим воздухом, последний раз меня выпустили на прогулку заключённых на несколько минут в канун Нового года, 31 декабря 2019 года», — пишет Винник.

Также он отмечает, что он является бесправным человеком, который находится в греческой тюрьме уже 30 месяцев без предъявления ему какого-либо обвинения.

«Они хотят уничтожить меня за мои знания. Они хотят, чтобы моя голова лежала на плахе всего лишь из-за моих знаний и технологических способностей», — отметил задержанный в Греции гражданин России.

Также он подчеркнул, что уже 28-й день проводит голодовку и не знает, увидит ли он когда-нибудь снова своих жену и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что стороне защиты, задержанного в Греции по запросу Вашингтона, гражданина РФ Александра Винника, которого обвиняют в отмывании денег, не удалось добиться переноса слушаний по делу на другую дату.