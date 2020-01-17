Сеул, , 08:17 — REGNUM Посол США в Южной Корее прокомментировал план развития межкорейских отношений, обнародованный на новогодней пресс-конференции Мун Чжэ Ином, сообщает KBS.

По мнению дипломата, Сеул должен согласовывать свои планы в отношении КНДР с США в рамках корейско-американской рабочей группы, дабы избежать недоразумений, которые впоследствии могут привести к санкциям.

Известно, что данное заявление Гарри Харрис сделал 16 января в интервью иностранным СМИ.

Отмечается, что заявление представителя США можно интерпретировать как предупреждение о том, что Вашингтон может ввести против Сеула санкции, если власти страны будут продвигать проект по развитию индивидуального туризма в горы Кымган.

В заявлении посол США также отметил, что оптимизм и надежды Мун Чжэ Ина — положительный момент, однако перед тем, как реализовать задуманное, Сеул должен проконсультироваться с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что Южная Корея является суверенной страной и США не в том положении, чтобы одобрить решения Сеула.