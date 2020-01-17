Гватемала, 17 января 2020, 05:20 — REGNUM Прокуратура Гватемалы арестовала бывшего мэра города Чиче Анхеля Рен Гуаркаса по обвинениям в коррупционных преступлениях, сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что правительство страны дало указание прокуратуре провести проверку лиц, которым было отказано во въезде в Соединенные Штаты. В результате рейдов были арестованы экс-мэр города Чиче Анхель Рен Гуаркас, бывший министр Асисло Валладарес Урруэла, а также еще трое высокопоставленных лиц из администрации экс-президента страны Джимми Моралеса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Гватемалы Алехандро Джамматеи заявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. По его словам, также будет закрыто и посольство страны в венесуэльской столице Каракасе.
Читайте ранее в этом сюжете: Гватемала разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой