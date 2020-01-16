Москва, , 23:26 — REGNUM Дмитрий Медведев позвонил председателю Совета министров Белоруссии Сергею Румасу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.

В ходе разговора Румас отметил, что очень ценит его вклад в развитие белорусско-российских отношений.

«Румас поблагодарил Дмитрия Медведева за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства Российской Федерации, а также отметил, что высоко ценит его личный вклад в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза», — сказано в заявлении.

Также Румас пожелал Медведеву крепкого здоровья, благополучия и упехов на новом посту в Совете безопасности России.

Напомним, что накануне второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после того, как президент России Владимир Путин инициировал конституционную реформу.

Данная реформа предполагает, что Государственная дума будет формировать правительство.