Екатеринбург, , 23:15 — REGNUM Реализуемая в Свердловской области программа «Пятилетка развития» будет скорректирована на основе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Губернатор региона Евгений Куйвашев поручил своим заместителям и членам свердловского правительства подготовить корректировки ряда среднесрочных программ области, в том числе и «Пятилетки развития».

«Нам предстоит очень серьезная, масштабная работа по выполнению установок и поручений президента», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент выступил с посланием Федеральному собранию.

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