Ташкент, , 21:15 — REGNUM Между Россией и Узбекистаном существуют тесные связи между всеми ведомствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Ташкенте.

По его словам, такие связи существуют между ведомствами экономического блока, по линии Минобороны и Совбеза, правоохранительных и специальных служб.

«Мы вместе решаем многие задачи по обеспечению безопасности Узбекистана и в целом по региону, где угрозы терроризма и наркотрафика очень серьезны», отметил Лавров.

Он указал, что «у нас масштабные договоренности по модернизации и переоснащению узбекских вооруженных сил российским современным вооружением».

Также, растут взаимные инвестиции, «очень насыщенна программа экономического сотрудничества».

«Эта программа будет подробно рассмотрена в ходе подготовки госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, который состоится в этом году». проинформировал Лавров.

Он также подчеркнул, что «Узбекистан одна из наиболее представленных в Росси стран, когда речь об обучении в российских вузах».

«Если я не ошибаюсь, у нас порядка 30 тысяч узбекистанских студентов обучаются в российских вузах, из них 6 тысяч за счет федерального бюджета», сказал глава МИД.

Лавров сообщил, что «есть просьба от Шавката Миромановича Мирзиёева увеличить количество стипендий для студентов из Узбекистана».

«Мы наверняка такую просьбу поддержим в самое ближайшее время», сказал министр.