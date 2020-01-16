Москва, , 20:13 — REGNUM «Единая Россия» добьется обеспечения учащихся школ с первого по четвертый класс нетолько бесплатным, но и качественным, сбалансированным питанием. Для этого в рамках партпроекта «Новая школа» пройдут встречи родительского сообщества с региональными властями и экспертами, на которых будут обсуждаться возможные проблемы в решении этого вопроса.

Об этом сообщил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генерального совета «Единой России», посвященном реализации Послания Президента России Владимира Путина.

«Президент поручил обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся школ с первого по четвертый класс. Мы плотно работали с Правительством по этому вопросу, и в конце прошлого года соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе. Теперь надо обеспечить его окончательное принятие и эффективное исполнение. Школьники 1−4 классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Считаю, что «Единая Россия» должна сделать все возможное, чтобы региональные чиновники не растягивали решение этой задачи», — подчеркнул Андрей Турчак.

Для этого, по его словам, в рамках партпроекта «Новая школа» нужно вместе с родительским сообществом провести встречи с региональными властями.

«Нам нужно добиться от исполнительной власти графика введения нового порядка организации питания в школах и предоставить его родителям школьников. Особое внимание необходимо уделить качеству еды в школьных столовых», — отметил секретарь Генсовета партии.

В свою очередь, секретарь Нижегородского отделения «Единой России», губернатор Глеб Никитин рассказал, что уже поручил создать в регионе межведомственную рабочую группу, включающую представителей региона, муниципалитетов, территориальных структур органов федеральной власти.

«Сейчас есть задача выстроить полноценную инфраструктуру снабжения школ продуктами. Важно будет максимально полно привлекать к этой работе нижегородских производителей. Это будет способствовать и развитию региональной экономики», — подчеркнул Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 Президент России Владимир Путин заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы», — сказал глава государства.