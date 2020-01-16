Буэнос-Айрес, , 20:14 — REGNUM От идеи создания народного ополчения в Боливии решил отказаться её автор — экс-президент страны Эво Моралес. Соответствующее заявление он разместил 16 января в Twitter.

Моралес «Несколько дней назад стали публично известны мои слова о создании народного ополчения. Беру их обратно».

Бывший боливийский лидер пояснил, что «всегда являлся сторонником защиты жизни и мира».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после заявления Моралеса в интервью СМИ о том, что в Боливии следовало бы создать вооружённое народное ополчение, как в Венесуэле, аргентинские власти, предоставившие ему политическое убежище, призвали политика быть сдержаннее в риторике.

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