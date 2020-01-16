Москва, , 19:29 — REGNUM Новый председатель правительства России Михаил Мишустин предложит на должности своих заместителей и министров представителей собственной команды, которые неизвестны широкому кругу людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«Я думаю, процентов на 50 обновится состав правительства, но по персоналиям не могу сказать, и каждый, кто скажет, что он знает по персоналиям — гнусный лжец. Это знают один-два человека», — сказал эксперт.

По мнению Матвейчева, новый председатель правительства предложит собственную команду. При этом в ней обязательно будут люди, которые не участвовали ранее в публичной политике.

«Никто из ныне действующих министров не имеет иммунитета от того, что он куда-то исчезнет», — отметил эксперт.

При этом все члены правительства РФ, которые не войдут в новый состав, будут обеспечены хорошими должностями вне правительства.

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