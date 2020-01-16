Каир, , 19:13 — REGNUM Протест выразили власти Египта Турции из-за заявления Анкары по поводу задержания журналистов агентства Anadolu, сообщает 16 января Al Youm As Sabi.

Египетское внешнеполитическое ведомство 16 января вызвало временного поверенного в делах Турции в Каире в связи с заявлением Анкары, которая возмутилась задержанием в Египте журналистов Anadolu.

Египетский МИД со своей стороны выразил «решительный протест» турецкому дипломату. Каир считает, что Анкара сделала неподобающее заявление «в отношении правовых мер, принятых Египтом против незаконной турецкой электронной ячейки».

«Египет отвергает агрессивные высказывания Турции и призывает уважать законы государства, а не нарушать их», — сообщили в МИД Египта.

Египетская сторона заявляет, что Анкара проигнорировала тот факт, что Каир действовал по египетским законам, регулирующим деятельность СМИ в своей стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после сообщения о задержании в Каире четверых журналистов турецкого агентства Anadolu, один из которых — гражданин Турции, Анкара потребовала от Египта освободить этих людей.

Между тем власти Египта утверждают, что задержанные сотрудничают с «исследовательским центром», основанным террористической структурой «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это, по заявлению Египта, делается с ведома Турции.

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