Ханой, , 17:57 — REGNUM Завершился визит во Вьетнам делегации Коммунистической партии Китая (КПК) во главе с руководителем Отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао, который провёл переговоры с постоянным членом Секретариата Компартии Вьетнама (КПВ) Чан Куок Выонгом и заведующим отделом внешних связей ЦК КПВ Хоанг Бинь Куаном, сообщает 15 января Синьхуа.

Подчеркнув, что отношения Китая и Вьетнама являются отношениями между социалистическими государствами, Сун Тао призвал к укреплению дружбы, сотрудничества и реализации договоренностей лидерам двух стран и компартий.

В новую эпоху, подчеркнул он, две страны вступают с высоты стратегических отношений сообщества единой судьбы, и символическим является, что на этом фоне отмечается 70 лет со дня установления дипломатических отношений.

Чан Куок Выонг высоко оценил визит делегации КПК и его итоги, охарактеризовав его как открытие годовщины мероприятий, посвященных юбилею дипломатических отношений. Вьетнам совместно с Китаем намерен максимально использовать высокий потенциал межпартийных и межгосударственных связей на благо строительства традиционной дружбы и сотрудничества, что отвечает интересами народом двух стран.