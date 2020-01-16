Москва, , 17:51 — REGNUM Президент РФ Владимира Путин дал более чем чёткий ответ на общественный запрос на перемены, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я обратил внимание на то, что в обществе колоссальный запрос на перемены. Казалось бы, стабильность в обществе — это большая ценность, когда люди знают, что более-менее их жизнь понятна сегодня и завтра, а государство стоит прочно на ногах, — сказал Морозов. — Но тем не менее запрос на перемены назрел. И Путин, когда начал своё послание Федеральному собранию, сказал, что нам надо торопиться. Была предложена колоссальная по масштабам программа перемен. В этот же день принимается решение, что правительство уходит в отставку, и появляется кандидатура нового премьера, которого на следующий день утверждает Государственная дума. То есть ответ более чем чёткий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичную мысль о том, что выдвижение Михаила Мишустина на пост премьер-министра было ответом власти на общественный запрос на перемены, высказал генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

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