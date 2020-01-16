Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM В правительстве свои посты сохранят вице-премьеры Антон Силуанов, Дмитрий Козак, Юрий Борисов и Виталий Мутко. Такой прогноз на своей странице в Facebook дал уральский политик Нафик Фамиев.

Покинут правительство Максим Акимов, Ольга Голодец и Алексей Гордеев, считает политик. А под вопросом — Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Константин Чуйченко.

Из министров точно останутся Денис Мантуров, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Александр Новак и Сергей Чеботарёв. Покинуть свои посты могут Ольга Васильева, Евгений Дитрих, Владимир Колокольцев, Евгений Зиничев, Павел Колобков, Александр Козлов, Константин Носков, Владимир Якушев, Максим Топилин и Максим Орешкин. А под вопросом — Сергей Лавров, Вероника Скворцова, Владимир Мединский, Дмитрий Кобылкин, Александр Коновалов и Михаил Котюков, считает политик.

«В выходные начнётся борьба за выживание. У многих есть возможности изменить ситуацию… Наблюдаем…», — заключил Нафик Фамиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. А 16 января на пост премьера Госдумой был утверждён Михаил Мишустин.