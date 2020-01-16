Москва, 16 января 2020, 15:54 — REGNUM Россия останется президентской республикой, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что повышение уровня ответственности парламента и правительства РФ не должно лишить президента ряда серьёзных полномочий, включая возможные отстранения от должностей из-за утраты доверия.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент РФ должен сохранить полномочия по увольнениям — Путин