Москва, , 15:54 — REGNUM Россия останется президентской республикой, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 16 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Прежде всего — парламентской республики в России не будет. Она останется президентской и это соответствует логике развития нашей власти. Она очень давняя — еще с дореволюционных времен. И это соответствует логике развития России. Слабой власти в России быть не должно, — сказал Орлов. — Конечное слово, конечно же остается за президентом. Но, тем не менее, роль парламента при утверждении правительства очень сильно возрастает. Для чего это делается? Для того, чтобы повысить представительность системы, повысить влияние парламента и влияние всех общественных сил на развитие страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что повышение уровня ответственности парламента и правительства РФ не должно лишить президента ряда серьёзных полномочий, включая возможные отстранения от должностей из-за утраты доверия.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент РФ должен сохранить полномочия по увольнениям — Путин