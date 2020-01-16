Вильнюс, , 15:06 — REGNUM Министерство иностранных дел Литвы сегодня, 16 января, анонсировало начало работы так называемой «снежной встречи» — собрания экспертов в Тракае под Вильнюсом, на которой традиционно обсуждаются вопросы противодействия России по разным направлениям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В мероприятии принимают участие министр обороны Латвии Артис Пабрикс, главы МИД Польши и Словакии Яцек Чапутович и Мирослав Лайчак, представители госсекретаря США, дипломаты, политологи и прочие эксперты из разных стран НАТО и ЕС. Всего на встрече участвует порядка 100 делегатов.

В повестке — рост роли России и Китая в международных отношениях, укрепление НАТО в Прибалтике и Восточной Европе, другие темы.