Анкара, , 14:04 — REGNUM Своих военнослужащих для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа начинает направлять в Ливию Турция. Об этом 16 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в президентском дворце в Анкаре.

«Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства», — заявил Эрдоган, выступление которого транслировал турецкий телеканал TRT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава ПНС Фаиз Саррадж будет принимать участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, которая намечена на 19 января текущего года.