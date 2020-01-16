Москва, 16 января 2020, 13:48 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «выдуманной повесткой» вопрос о возможных досрочных выборах нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
«Вы придумываете повестку, это говорит о кризисе, вашем кризисе. А зачем вы берете и глупые вещи транслируете? Когда делать нечего, вы начинаете придумывать. Займитесь делом, сформулируйте повестку, которая будет интересна, ее будут обсуждать, а у вас ничего этого нет, и вы придумываете. Вы хотите хайп получить», — ответил Володин на вопрос журналистов.