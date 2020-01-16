Ташкент, , 13:19 — REGNUM И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров всегда добросовестно исполнял возложенные на него обязанности и продолжает это делать и сейчас. Об этом дипломат заявил в ходе выступления в филиале МГИМО в Ташкенте, отвечая на вопрос о дальнейшей карьере в составе формируемого правительства России.

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«Я все эти годы, сразу после окончания института, не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, — подчеркнул Лавров, отметив, что продолжает следовать этому принципу и сейчас.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство страны под руководством Дмитрия Медведева. По данным соцопроса, это решение одобряют более половины жителей России (54%). Жалеют о смене власти 5%.

Напомним, что Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел России с 2004 года.