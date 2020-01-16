Ташкент, , 12:49 — REGNUM И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ответ на вопрос о том, что он будет делать после недавней отставки правительства России, что всегда честно исполнял обязанности и делает это и сейчас. Он заявил об этом 16 января в ходе своего выступления в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД РФ.

«Я все эти годы, сразу после окончания института, не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности. Продолжаю это делать и сейчас», — заявил и.о. главы МИД РФ в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении в МГИМО (У) МИД РФ в Ташкенте, рассказал, что в сложившемся в Ливии положении ещё крайне рано говорить о восстановлении государственности в этой стране.