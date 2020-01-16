Махачкала, , 09:41 — REGNUM Российское общество в основной своей части положительно воспримет отставку председателя правительства Дмитрия Медведева. Сам факт разрушения традиционного в последние годы тандемного формата управления страной для граждан важнее, чем вопрос о том, кто именно займет кресло премьера, считает политолог из Дагестана Ханжан Курбанов.

Напомним, накануне, 15 января, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым, который стал временно исполняющим обязанности председателя. В этот же день глава государства внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

«Сейчас состояние общества таково: любой на этом месте, только не Медведев. Хоть Петрушка [перчаточная кукла — ред. ИА REGNUM], хоть Мишустин, лишь был новое лицо, которое выходит из традиционно тандемного формата управления «Путин — Медведев». Поломать этот тандем, ввести на поле нового игрока, почему бы и нет? Но мне кажется, что одним Мишустиным дело не поправишь», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве. Является доктором экономических наук. Руководителем Федеральной налоговой службы РФ был назначен в апреле 2010 года.