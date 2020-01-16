Москва, , 09:03 — REGNUM Прибытие нового посла США в России Джона Салливана в Москву, где он должен будет приступить к исполнению своих новых обязанностей, ожидается 16 января.

При этом ранее в МИД России Салливана назвали «высокопрофессиональным и опытным» дипломатом и заявили, что рады будут вести с ним сотрудничество.

В дипломатической миссии США, в свою очередь, рассказали, что новый посол выражает надежду на улучшение российско-американских отношений и на укрепление сотрудничества между странами в ряде глобальных и региональных вопросов, интерес к которым есть у обеих стран.

Отметим, на этом посту Салливан сменит Джона Хатсмана, который подал в отставку ещё в августе 2019 года, а срок его полномочий истёк позднее в октябре. В настоящее время Хантсман баллотируется в губернаторы штата Юта.