Рамалла , , 08:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его палестинский коллега Махмуд Аббас, во время предстоящего на следующей неделе визита российского лидера в Палестину, проведут переговоры по вопросам двусторонних отношений, ситуации с палестино-израильским урегулированием и ситуации в Ливии и Сирии. Об этом 16 января рассказал журналистам глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

«Состоится глубокая дискуссия по двусторонним вопросам, по палестино-израильскому урегулированию, также они затронут ситуацию в Сирии и Ливии», — заявил аль-Малики.

Также он рассказал, что вместе с президентом России Палестину посетит с официальным визитом французский лидер Эммануэль Макрон.

«Мы примем обоих президентов — Путина и Макрона — 22 и 23 января текущего месяца с официальным визитом», — сказал глава МИД Палестины и добавил, что это очень важно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава палестинского МИД Риад аль-Малики заявил, что перспективы для возобновления переговоров между Палестиной и Израилем отсутствуют, если израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сохранит свой пост после выборов.