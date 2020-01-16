Рамалла , , 05:21 — REGNUM Перспективы для возобновления переговоров между Палестиной и Израилем отсутствуют, если израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сохранит свой пост после выборов, заявил глава палестинского МИД Риад аль-Малики в ходе общения с журналистами.

«Израиль ожидает выборов 2 марта, и никто не сможет говорить о чем-либо, касающемся переговоров с палестинцами, не обладая полномочиями на это», — заявил он.

Аль-Малики подчеркнул, что Нетаньяху своей политикой в отношении Палестины «убил все перспективы» по проведению переговоров между странами. В связи с этим палестинские власти пока не ожидают возможного возобновления диалога с Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Израиль объявил о планах строительства около 2000 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана не палестинских территориях. Этот шаг вызвал осуждение со стороны ряда государств, в том числе и стран Евросоюза.

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