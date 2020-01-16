Эрбиль, Ирак, , 08:36 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с делегацией из Великобритании, об этом 15 января сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, в ходе переговоров стороны обсудили проблему терроризма и возрождение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, правительство Ирака еще в декабре 2018 года объявило о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористы по-прежнему представляют серьезную угрозу для государства.

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