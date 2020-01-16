Якутск, , 06:42 — REGNUM Кто бы ни был на посту премьера, страной руководит президент, возможно кандидатура опытного управленца Михаила Мишустина на переходный период и есть самая подходящая на эту должность, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«Что можно ожидать от нового председателя правительства? Прежде всего дальнейшая цифровизация и интернетизация государства, а также других сфер деятельности страны. На это делал ставку и президент Владимир Путин, подчёркивая в послании про цифровое телевидение и доступность интернета.

Не считаю, что налоги кардинально повысятся, чего опасаются некоторые эксперты. Усовершенствуются механизмы сбора, контроль и учёт — это объективный процесс, связанный с цифровизацией государства в целом.

Мишустин, как руководитель с большим опытом, может добиться успехов в государственной деятельности, и соглашусь со коллегами-экспертами касательно положительных оценок его кандидатуры. Остальное покажет время — 2020-й год, в ходе которого премьеру предстоит подготовить совместно с парламентом реформы государственной власти и исполнить озвученные в послании президентом предложения и обещания касательно социальных и экономических аспектов жизни страны», — заключил эксперт Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 15 января принял отставку правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. После на должность премьер-министра он выдвинул главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина. 16 января депутаты Госдумы рассмотрят его кандидатуру.