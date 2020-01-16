Владивосток, , 05:12 — REGNUM Все меры и предложения, прозвучавшие в послании главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, обеспечат в дальнейшем рост рейтинга президенту и правящей партии, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.

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«Озвученные предложения президента России, с одной стороны, направлены на решение многих социально-демографических проблем в стране. С другой стороны, явно обеспечат рост рейтинга президенту, правящей партии в преддверии предстоящих федеральных выборов в 2021 и 2024 годов по аналогии с ситуацией 2006 года перед избирательным циклом 2007−2008, когда принимали самый первый материнский капитал по рождению второго ребёнка.

То же самое касается и введение ограничения для высших чиновников и, в частности, депутатов, иметь иностранное гражданство и иностранный вид на жительство. Для значимой части электората это важное заявление и нововведение, ведь подобные сведения о наших чиновниках очень часто будоражили сознание наших людей и подрывали доверие россиян к власти.

С другой стороны, не факт, что россияне в дальнейшем будут доверять отсутствию иностранного гражданства у наших чиновников, но в краткосрочной перспективе этот шаг, несомненно, даст властям ощутимый имиджевый эффект», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором обнародовал основные направления в социально-политической жизни России.