Москва, , 04:10 — REGNUM Предложенный кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин создал лучшую в мире систему администрирования налоговых сборов. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире телеканала «Россия 24».

«Господин Мишустин создал лучшую в мире систему администрирования налоговых сборов», — сказал ведущий во время дискуссии с гостями студии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина в качестве кандидата на должность главы федерального правительства.