Берлин, , 03:16 — REGNUM Евросоюз должен брать на себя больше ответственности на мировой арене и развивать свою военную мощь из-за смены отношения Соединенных Штатов к ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете The Financial Times.

«Внимание США к Европе ослабевает, и так будет при любом президенте (США — прим. ИА REGNUM). Поэтому мы все в Европе, а особенно в Германии, должны брать больше ответственности», — заявила она.

По словам Меркель, Евросоюзу необходимо брать больше ответственности и в военной сфере, в том числе наращивая свой оборонительный потенциал. В качестве одной из мер канцлер ФРГ посоветовала увеличить оборонные расходы более, чем на 2% от национального ВВП. Меркель отметила, что влиятельность Евросоюза будет зависеть напрямую от единства стран союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным заявила, что проект газопровода «Северный поток — 2» необходимо довести до завершения. По ее словам, от реализации проекта выиграют не только Россия и ФРГ, но и страны Европы.

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