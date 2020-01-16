Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намерен раскрыть в своей книге о попытках американского лидера Дональда Трампа склонить Украину к расследованию деятельности сына экс-вице-президента Джо Байдена Хантера, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что Сенат США еще не решился, будет ли он вызывать Болтона для дачи показаний по делу об импичменте. Сам же экс-советник намерен рассказать о подробностях июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он собирается поведать в своей книге, сроки выхода которой пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу обвинительного заключения против американского лидера Дональда Трампа в Сенат. Газета The New York Times уже предположила, что рассмотрения дела об импичменте в верхней палате Конгресса США не продлится дольше, чем полмесяца.

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