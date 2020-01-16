Брюссель, , 01:39 — REGNUM Немецкий политик, лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер обвинил президента РФ Владимира Путина в попытках переписать историю за высказывание российского лидера о пакте Молотова — Риббентропа. Дискуссия на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне» 15 января велась на сайте законодательного органа Евросоюза.

Манфред Вебер «Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны»,

Другой представитель Европейской народной партии и бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете заявила, что «Иосиф Сталин был союзником Адольфа Гитлера», так как якобы позволил Германии напасть на Западную Европу. Ей возразила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова, отметив недопустимость приравнивания Советского Союза к нацистской Германии.

Вера Йоурова «Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР. Советские солдаты понесли огромные жертвы»

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря, на заседании глав стран СНГ в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был последним договором из всех, подписанных другими европейскими странами. Президент представил документы, которые доказывали существование договоров ряда стран Европы с Гитлером.

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